الكشف بـ 25 جنيه.. مواعيد العيادات المسائية بمستشفيات بنى سويف الحكومية

بنى سويف هانى فتحى

تبدأ المستشفيات الحكومية بمحافظة بنى سويف، تنفيذ قرار العمل فى العيادات المسائية والتى تبدأ من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساء.

وبدأت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف فى إتاحة خدمات الكشف الطبي بالفترات المسائيه داخل المستشفيات الحكومية والنوعية والتخصصية للحد من الزحام فى الفترات الصباحية وتيسير تقديم الخدمات الصحية لتخفيف العبئ عن المواطنين.

وينشر اليوم السابع عناوين ومواعيد العيادات الخارجية بمستشفيات بنى سويف ، ففى مستشفى الحميات بنى سويف بحرى الكشف فى تخصصات عيادة الحميات والأطفال وكذلك عيادة العلاج الطبيعى فى الفترة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساء .

وفى مستشفى الرمد بمدينة بنى سويف يجرى الكشف الطبى فى عيادات الرمد والأسنان من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساءً.

وفى مستشفى ببا المركزى يجرى الكشف فى عيادات الاطفال والنساء والباطنية ، وفى مستشفى الفشن المركزى يجرى الكشف فى عيادات الاسنان والأطفال والعلاج الطبيعي والباطنية.

وفى مستشفى سمسطا المركزى يجرى الكشف فى تخصصات العلاج الطبيعي والأسنان ، أما مستشفى الواسطى المركزى فيجرى الكشف فى تخصصات العلاج الطبيعي والنساء والاطفال والباطنية والأسنان.

أما مستشفى ناصر العام فيجرى الكشف فى تخصصات الباطنة والأطفال والنساء.

من جانبها قالت الدكتورة تم تفعيل خدمة العيادات المسائيه بالتخصصات( الأسنان/ والعلاج الطبيعي /والنساء/ والأطفال )، وعيادة الرمد بمستشفى الرمد من الساعه 2 إلى الساعه 8 مساء يوميا، مشيرة إلى أن العيادات المسائية المتاحة موزعة في مستشفيات: الفشن المركزي، سمسطا المركزي، ببا المركزي، ناصر العام، الواسطى المركزي، الصدر، الرمد، الحميات.

واكدت وكيل الوزارة أنه تم اعداد بوسترات لاعلام المواطنين بمقرات ومواعيد العيادات لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، حيث وجه المحافظ بالإعلان عن ذلك عبر صفحة المحافظة والصفحات الرسمية للوحدات المحلية والقطاعات الخدمية ذات الصلة لتعميم الفائدة ورفع العبء عن كاهل المواطن والتيسير عليه في خدمة أساسية

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غينم محافظ بني سويف على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية التي يتلقاها المواطن، ومؤكدا على أن كافة أوجه الدعم المتاحة للمحافظة موجهة للقطاع الصحي، في اطار توجيهات القيادة السياسية التي تترجمها الحكومة إلى خطوات عملية من خلال وزارة الصحة التي لا تدخر جهدا في سبيل ذلك، لاسيما وأن القطاع الصحي في مقدمة القطاعات الخدمية الحيوية.



عيادة ببا



عيادة ناصر



عيادة سمسطا_1



عيادة الرمد



عيادة الفشن



عيادة الواسطى_1