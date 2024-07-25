العثور على جثة تاجر "متحللة" داخل منزله بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، علي جثة متحللة لتاجر، داخل شقته السكنية بحي المبيضة، بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقي بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا من أهالي شارع الشيخ موسي بحي المبيضه بدائرة القسم بإنبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالشارع .



وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ ، وبتقنين الإجراءات دخلت قوة أمنية الشقة وعثر على جثة المدعو " ه ع م " 43 عاما ، تاجر، متحللة، ورجح الكشف الطبي المبدأي علي الجثة مرور حوالي 4 أيام على الوفاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.