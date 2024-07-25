الحرس الوطنى الكويتي ونظيره الإماراتي يبحثا التعاون المشترك

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أكد وكيل الحرس الوطنى الكويتى الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي ضرورة توطيد التعاون العسكري مع الإمارات؛ بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة بالبلدين وتطلعاتها في تحقيق التنمية من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات العسكرية في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الحرس الوطني الكويتي مع وفد من الحرس الوطني الإماراتي؛ لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء، وفقًا لبيان الحرس الوطني الكويتي اليوم الأربعاء تعزيز أطر التعاون والاستفادة من تجارب الحرس الوطني الكويتي في البحث والإنقاذ ونقلها إلى نظيره الإماراتي من خلال بحث إمكانية صياغة مشروع مذكرة تفاهم مشترك.