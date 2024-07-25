التحفظ على صاحب مصنع كيماويات اندلعت النيران بداخله فى مدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على صاحب مصنع دهانات اندلع بداخله النيران فى مدينة 6 أكتوبر، ليتم التحقيق معه لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

واستعانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 خزانات مياه ضخمة بجانب سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على حريق مصنع كيماويات وتنر فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، مع محاولات منع امتدادا النيران لـ3 مصانع مجاورة.

وأعاقت مواد سريعة الاشتعال عمليات إخماد حريق مصنع كيمياويات وتنر بمدينة 6 أكتوبر، ويحاول رجال الإطفاء عمليات منع امتداد النيران لباقى إجراء المصنع والمصانع المجاورة له، وسط انتشار الخدمات الأمنية لمتابعة الحريق.

وكان حريق اندلع داخل مصنع دهانات وتنر بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.



حريق مصنع كيماويات (1)



حريق مصنع كيماويات (2)



حريق مصنع كيماويات (3)



حريق مصنع كيماويات (4)



حريق مصنع كيماويات (5)



حريق مصنع كيماويات (6)



حريق مصنع كيماويات (7)



حريق مصنع كيماويات (8)