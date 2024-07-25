اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 07:49 ص
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الاعتداء على القيم الأسرية.. أبرز جرائم البلوجر على مواقع التواصل

الخميس، 25 يوليو 2024 07:00 ص
الاعتداء على القيم الأسرية.. أبرز جرائم البلوجر على مواقع التواصل بلوجر على مواقع التواصل - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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الشهرة وحب جمع المال جعل العديد من البلوجر يرتكبون جرائم يعاقب عليها القانون، فتحولت هياتهم من الشهرة إلى خلف الأسواء.


وخلال التقرير التالي سنعرض بعض الجرائم التي يرتكبها بعض صناع المحتوي، والتي تتنوع ما بين السب والقذف وخدش الحياء العام


1 ـ الاعتداء على القيم الاسرية

من أبرز الجرائم التي يحاكم فيها المتهمين من صناع المحتوي، والتي تصل فيها العقوبة للسجن والغرامة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2028.


2 ـ السب والقذف

حكم بعض صناع المحتوي بتهم السب والقذف والتي تصل فيها العقوبة للحبس أو الغرامة.


3 ـ التحريض على الفسق

تلك التهمة احيل بها العديد من التيك توكر خلال الفترى الماضية، بسبب الفيديوهات المخلة التي يتم عرضها على صفحاتهم الشخصية.

 







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القيم الاسرية




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