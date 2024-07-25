الأرجنتين تقرر زيادة جديدة فى سعر البنزين بداية من أغسطس

فاطمة شوقى

قالت صحيفة ليكوادورا الأرجنتينية إن الحكومة الأرجنتينية قررت اعتبارا من شهر أغسطس المقبل رفع في أسعار البنزين بسبب انتهاء التمديد الذى تم تحديده في بداية يوليو لتحديث الضرائب على الوقود السائل.

وتشير التقديرات إلى أن التعديل في أسعار البنزين والديزل قد يتراوح بين 10% و16%. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه النسبة أعلى إذا قررت الحكومة النظر في عوامل إضافية مثل التضخم والزيادة في تكلفة الوقود الحيوي.

وأعرب راؤول كاستيلانو، رئيس غرفة رجال الأعمال في مجال الوقود، عن قلقه من خلال الإشارة إلى أنه "طالما كان هناك تضخم، فمن المرجح أن تستمر الزيادات في أسعار الوقود".

زيادة جديدة في البنزين قادمة في أغسطس،ومن المقرر أن يتم تنفيذ الزيادة الجديدة في الأيام الأولى من شهر أغسطس، مع اختلاف النسبة حسب المقاطعة.

وكانت شهدت الأرجنتين انخفاض في إنتاج النفط بنسبة 18% خلال يونيو الماضى ، حسبما قال وزير المحروقات في تشوبوت الأرجنتينية، فيديريكو بونس، وذلك بسبب موجة الصقيع التي تمر بها الأرجنتين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما بدأت الطوارئ المناخية، تم تسجيل ما يقرب من 30 انقطاعاً في أنظمة خطوط الجهد العالى، مما اضطر الإنتاج إلى التوقف فى العديد من المجالات، مشكلة النفط هى أنه زيت لزج، وعندما يبرد تنخفض درجة حرارته من 60 درجة إلى صفر كما حدث الآن ومن الصعب جدًا تعبئته مرة أخرى".

وفى ظل هذا الوضع، استغرقت عملية إعادة النشاط من 20 يومًا إلى شهر، بحسب بونس. وأشار إلى أنه "تعذر الوصول إلى المواقع لوجود تراكم للثلوج يتراوح بين 80 سم إلى 2 متر وتساقط الثلوج".

وفي شهر مايو، بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي في تشوبوت 131.970 برميلًا يوميًا. أما بالنسبة للغاز، فقد تم استخراج نحو 7 ملايين م3 يوميا، بحسب تقارير أمانة الطاقة الوطنية.

وفي نهاية يونيو، تم تسجيل 108.120 برميل من النفط يوميًا في المتوسط، أي أقل بنسبة 18% عن شهر مايو. أما بالنسبة للغاز، فقد كان الانخفاض أقل: حيث أنتجوا 6.7 مليون متر مكعب يوميا، أي أقل بنسبة 10% عن الشهر السابق.