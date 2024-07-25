استشاري بالقومى للتغذية: حساسية القمح قد توقف نمو الطفل.. فيديو

رامى محيى الدين

أجابت الدكتورة إيمان حبيب، استشاري التغذية بالمعهد القومى للتغذية، على سؤال متصلة حول "حفيدتها 15 سنة وحدث عندها مشكلة دودة حلزونية، وحولت البنت لأصغر من عمرها بكثير، ما السبب، وتريد أن تعرف كيف تتصرف؟".

وأضافت خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الدودة الحلزونية، دى عدوة طفيلية، ولما تيجى فى عمر 15 سنة مليون في المائة سببها الأكل من بره يعني الفاست فود والحاجات التانك فود".

وتابعت: "أما مشكلة إن جسمها وملامحها غير مناسبة لعمرها ولم تبلغ بعد، فهذا يرجع إلى هرمونات البلوغ أو هرمون النمو أو أمراض مزمنة لها علاقة مثلاً بالسيلياك، اللي هو حساسية القمح، ودى ممكن تأجل كل حاجة حتى الدخول في حالة البلوغ، أنصحك تاخديها لأقرب دكتور سواء بقى كان دكتور أطفال أو دكتور باطني أو دكتور غدد، أو دكتور تغذية".



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

