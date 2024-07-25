ارتفاع حاد في أسعار البنزين فى كوبا لتتجاوز 420%

فاطمة شوقى

بدأت الحكومة الكوبية في تنفيذ قرار ارتفاع أسعار البنزين مرة آخرى، مع زيادة سعر التجزئة للبنزين العادي والديزل من 25 إلى 132 بيزو (428%)، والبنزين الخاص 94 أوكتان من 30 إلى 156 بيزو (420%)، حسبما أعلن وزير الدولة الكوبي،و التمويل والأسعار، فلاديمير ريجيرو.

وأشارت صحيفة مارتى نتوثياس الكوبية إلى أن الزيادة في الأسعار تعتبر جزءا من حزمة أوسع من الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام، كما ستفتح كوبا 29 محطة وقود للبيع بالدولار حصرا، سعيا للحصول على العملة الأجنبية لشراء الوقود في السوق الدولية.

وتؤكد الحكومة الكوبية أنه من الضروري ضبط النفقات ومواجهة العجز في الدولارات التي تحتاجها لاستيراد المواد الغذائية والإمدادات الزراعية و الوقود والسلع الأساسية الأخرى.

كما أن هناك خطة لتوسيع الدولرة الداخلية لضمان تجديد الموارد يعبر عن مفهوم نقدي ريفي ويكشف أن الاستقرار الكلي في كوبا لا يؤخذ على محمل الجد.

كما قدمت السلطات الكوبية تفاصيل حول الزيادات في أسعار الكهرباء للمستخدمين الأكثر كثافة (أكثر من 500 كيلووات/ساعة) وأسعار الغاز المسال.

ورأوا أن هذه التغييرات ضرورية لخفض الدعم وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة. وقال ريجويرو: "تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تنشيط اقتصادنا".

ويعانى الكوبيون من نقص متزايد في الغذاء والدواء والوقود وتخفيضات في وسائل النقل العام و الطاقة والسلع الاستهلاكية الأخرى منذ أربع سنوات.

