إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة فورية لحالات تعد بالشهداء وتلا بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة الميدانية والإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص، حيث قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص وتم مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم الحصول علي ترخيص، كما قامت بفك شدة خشبية لسقف مخالف بدون ترخيص.

وفي ذات السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا إزالة فورية بقرية طوِخ دلكا لسور مخالف بالتعدي علي الشارع الرئيسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء من إزالة حالة تعدي على ِالأرض الزراعية بعزبة أبو موسى التابعة لقرية زاوية البقلي بمركز الشهداء، عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت وسقف بالخشب والبوص على مساحة 132متر2 تقريبا.

وتهيب محافظة المنوفية، المواطنون بضرورة اتباع الطرق القانونية وعدم البناء بدون الرجوع للوحدات المحلية التابع لها، وشدد محافظ المنوفية علي المتابعة الدورية وإزالة اي متغير مخالف فورا .