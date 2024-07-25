إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك تصلى جناز وداع راعى كنيسة القديسة ريتا بطما

كتب: محمد الأحمدى

ترأس الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفى لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة جناز وداع الأب مجدي فوزي، راعي كنيسة القديسة ريتا، بطما.

وجاء ذلك بمشاركة الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفى، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.

وشارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان، والراهبات، حيث ألقى الأنبا يوسف عظة الصلاة حول "حياة الأب مجدي فوزي"، التي تميزت بالعطاء والغيرة الرسولية، وحب الله، والكنيسة.



جانب من الجنازة



جانب من الجنازة