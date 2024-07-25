اليوم السابع
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إنفوجراف: تقرير للبنك الدولى يرصد القطاعات المدمرة فى غزة

الخميس، 25 يوليو 2024 12:33 ص
إنفوجراف: تقرير للبنك الدولى يرصد القطاعات المدمرة فى غزة تقرير للبنك الدولى يرصد القطاعات المدمرة فى غزة
أحمد جمعة

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كشف تقرير للبنك الدولي عن أبرز القطاعات التي تعرضت لأضرار في قطاع غزة خلال الشهر الأخير مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وأشارت التقديرات الواردة في التقرير أن جميع القطاعات، باستثناء الزراعة، تعرضت لأكثر من 60 % من الضرر أو الدمار منذ بداية الصراع.

- أكثر من 1.3 مليون فلسطيني بلا منازل-  نزوح 1.7 مليون فلسطيني داخليا

- رفح الفلسطينية ودير البلح ووسط القطاع الأكثر استهدافا

- تدمير 94% من المرافق الصحية

- تدمير 100% من الصناعات الخفيفة

- تأثر القطاع التعليمي بنسبة 94%

- تدمير أكثر من 84% من مرافق المياه والصرف الصحي

- تدمير أكثر 93% من الطرق الرئيسية

- 17 مستشفى تعمل بشكل جزئي

- تدمير 86% من مرافق البلديات

- نسبة البطالة تسجل 80%

- دمار أكثر من 99 % من التراث الثقافي

- غزة بدون كهرباء لأكثر 265 يومًا

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