إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 13 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل على طريق الجعفرية - كفر عياد، بالقرب من كوبري واصف بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل على طريق الجعفرية - كفر عياد، بالقرب من كوبري واصف بمركز أبو حماد، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.