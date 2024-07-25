إزالة 114 إشغالا وتحرير 244 محضرا بحملة مكبرة لنائبة محافظ القليوبية ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الخميس، حملة إزالة إشغالات مكبرة بمنطقة (وابور الثلج _ عزبة السوق)، وذلك بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، وأحمد عبد الرحمن مساعد المدير لفرقة شبرا، والعميد خالد تعلب مدير إدارة شرطة المرافق بالقليوبية، والمقدم أحمد العربي مأمور قسم أول بنها، والرائد أحمد أسامة رئيس مباحث شرطة المرافق، والرائد محمد ابو سريع رئيس مباحث القسم، وياسر إبراهيم نائب رئيس المدينة، والنقيب وجدى عبد النبي مدير شرطة مرافق بنها وإدارة الاشغالات وتحسين البيئة ، وذلك بناء على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 114 إزالة فورية، وتحرير محاضر منها 25 إشغال طريق عام، و58 بائع متجول، و65 وصلات كهربائية، و66 إزالة تاندات، و26 عربة كارو، و4 محاضر فى مجال النظافة العامة.

وأكدت «ريان»، أن حملة إزالة الإشغالات، وفتح الطريق من الجانبين، مستمرة حتى يتم التأكد من فتح الطريق وإزالة الإشغالات، وتمهيد الطريق أمام المواطنين، وتأتي الحملة في إطار تنسيق الأسواق القائمة وفتح الطرق المغلقة للمواطنين.



ررفع الاشغالات ببنها (5)



ررفع الاشغالات ببنها (1)



ررفع الاشغالات ببنها (2)



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ررفع الاشغالات ببنها (3)