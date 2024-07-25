إحباط تهريب 2500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت مديرية التموين بالبحيرة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السولار بمركز كفر الدوار ، كانت مُعدة لإعادة بيعها فى السوق السوداء بعد تعديل الأسعار، كما تم ضبط شاحنة نصف نقل محملة بكمية كبيرة من السولار بلغت 2500 لتر، وقد تم ضبط السيارة أثناء قيام أحد الأشخاص بتحميلها من إحدى المحطات في منطقة كفر الدوار، تمهيدًا لتجميع الكمية قبل تعديل الأسعار وإعادة بيعها في السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم توجيه الاتهام إلى صاحب المحطة وصاحب السيارة، والتحفظ على الكمية المضبوطة.



أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين.



ويأتى ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لمكافحة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، وضبط عمليات تهريب المنتجات البترولية، خاصة في ظل قرار زيادة أسعار المواد البترولية الذى أعلن عنه صباح اليوم الخميس .