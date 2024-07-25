إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، جولاتها للتفتيش والمتابعة لمراكز الشباب، برئاسة الدكتور وليد فرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الخميس 25 يوليو الجاري، يرافقه الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، حيث تم متابعة مراكز الشباب خلال الفترة الصباحية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة المكثفة للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على انضباط العمل للتأكيد على تنفيذ البرامج والأنشطة.

تضمنت الجولة متابعة 9 مراكز شباب بإدارتي طوخ والقناطر، وتلاحظ خلال المتابعة وجود 5 مراكز تمارس عملها مع انضباط العاملين وهى مركز شباب السفاينة، مركز شباب قرقشندة، مركز شباب بهادة، مركز شباب البرادعة، بينما وجدت مراكز شباب الحسانية، ترسا، شبرا هارس، أجهور الصغرى، الوقف، مغلقة، وعدم وجود العاملين.

وصرح الدكتور وليد فرماوى، بأنه تم التوجيه الفوري بإحالة المقصرين إلى الشئون القانونية، واتخاذ اللازم فى ضوء اللوائح المنظمة للعمل وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين للتأكيد على عدم تكرار الأخطاء، لضمان قيام مراكز الشباب لتقديم دورها نحو تقديم الخدمات والبرامج والأنشطة وفقا لخطة ورؤية وزارة الشباب والرياضة.

وتأتي تلك الأنشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور وليد فرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.