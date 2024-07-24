25001 طالبا بالشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحانات الدور الدور الثانى السبت

كتبت – مرام محمد

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام - لغات ) "الدور الثانى" للعام الدراسى 2023/2024، السبت المقبل الموافق 27 يوليو.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (25001) طالبًا وطالبة، مقسمين على (98) لجنة، لافتًا إلى أن الامتحانات تستغرق 6 أيام، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024.

وأكد أشرف سلومة، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فورًا، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في اليوم الأول للامتحانات، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 28 يوليو امتحان مادتى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الإثنين 29 يوليو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 30 يوليو امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 31 يوليو امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية، وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 1 أغسطس بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.

وأكد "سلومة"، على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا لمتابعة جميع أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات والتواصل الدائم مع السادة رؤساء اللجان لإزالة أى إشغالات خارج أسوار المدارس.