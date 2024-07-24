20 معلومة حول ماراثون جامعة بنها للابتكارات "تطبيقات الذكاء الاصطناعى"

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تنظيم "ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024" تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمى، ووزير التربية والتعليم، والذي يأتي في إطـــار ســـعي جامعة بنهــــا الي تشجيع البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول الماراثون، والتي جاءت على النحو التالي:

- ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024 عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

- الماراثون يأتي برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمى، ووزير التربية والتعليم.

- يأتي في إطـــار ســـعي جامعة بنهــــا إلي تشـــــجيع البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.

- يستهدف الوصول إلي اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة.

- يستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة في ضوء رؤية مصر 2030.

- تقام الفعاليات خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2024.

- يأتي الماراثون لتنفيذ الإستراتيجية القومية للعلــــوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تركــــز على تعزيز إدارة المعرفـــة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي.

- الماراثون يستهدف منسوبي الجامعات والمعاهد العليا المصرية (الحكومية – الأهلية – الخاصة - التكنولوجية).

- كما يستهدف طلاب مدارس STEM والمدارس التكنولوجية.

- يتضمن الماراثون 8 محاور رئيسية

- وهي استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الطاقة المتجددة.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

- استخدام الذكاء الصناعي في تحسين أداء الروبوتات الصناعية.

- استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية.

- الذكاء الاصطناعي لإنشاء مدن ذكية ومستدامة.

- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

- الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

- تم فتح باب التسجيل للمشاركة في فعاليات المارثون حتى شهر يونيو الجاري على الرابط التالي :https://marathon.bu.edu.eg/

