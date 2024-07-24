11 معلومة عن مشروع أبو رواش لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات

كتبت منال العيسوى

تبذل الدولة كثير من الجهود من اجل تطوير منظومة المخلفات للاستفادة منها كمصدر للطاقة النظيفة، والمشروعات الخاصة بالمنظومة، حيث تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة، إلى جانب ما تحققه من عائد صحى للمواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث ، كما تحرص كافة الجهات المعنية على سرعة المضى قدمًا في تنفيذ العديد من هذه المشروعات ومنها مشروع ابو رواش لانتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية و الكهرباء و الطاقة المتجددةوالانتاج الحربى.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن المشروع واهميته البيئية والاقتصادية.



1- إنشاء محطة ابو رواش لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بداية جديدة فى الطريق نحو تحقيق الاستدامة و التطور.

2- يمثل مشروع محطة ابو رواش لإنتاج الطاقة من المخلفات نموذج لاستغلال التكنولوجيات التصنيعية الحديثة بشركاتها.

3- مشروع محطة أبو رواش بمحافظة الجيزة يعمل على حرق المخلفات بطرق متطورة و فعالة.

4- مشروع محطة أبو رواش لإنتاج الطاقة من المخلفات يعمل على معالجة و حرق (1200) طن يوميا من المخلفات.

5- سينتج مشروع محطة ابو رواش لإنتاج الطاقة من المخلفات ما يقرب من 30 ميجاوات / ساعة يتم ضخها على شبكة الجهد المتوسط .

6- مشروع محطة ابو رواش لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات سيوفر مصدر طاقة مستمر ونظيف للدولة.

7- مشروع محطة ابو رواش لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات نموذج يمكن تكراره في مشروعات مستقبلية مماثلة.

8- مشروع محطة أبو رواش لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات احد المشروعات التى بتنفيذها سيتم توفير الكثير من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه مصر لتشغيل محطات الكهرباء الغازية، مما يوفر فائض كبير من الغاز الطبيعي يمكن تصديره وجلب عملة صعبة.

9- مشروع محطة ابو رواش لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات سيساهم فى استغلال كافة الخبرات المتاحة بمجال تدوير المخلفات و باستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة لتحويل المخلفات إلى حلول ذكية لتوليد الطاقة وحماية البيئة للأجيال القادمة.

10- مشروع محطة ابو رواش لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات يعد ثمرة لرحلة طويلة من الشراكات والقرارات الداعمة للاستثمار فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص.

11- مشروع محطة ابو رواش لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات يساعد على تحويل تحدي تراكم المخلفات من مشكلة تؤرق الحكومة والمواطن إلى فرصة اقتصادية ومدخل في إنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.



جدير بالذكر ان التعاون بين وزرات الدولة فى مشروع محطة ابو رواش لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات يعكس إستراتيجية التكامل بين اجهزة الدولة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة، تتضمن محاورها التعاون مع الجهات المعنية الاستفادة من المخلفات الصلبة وتعظيم عوائدها وتقديم الدعم اللازم لاستخدامها فى توليد الكهرباء ، وخطة لخفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة ، لدعم المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتنفيذها وفقا لمعايير الجودة والكفاءة وتذليل المعوقات، حيث أن المشروع يساهم في مزيج الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء النظيفة.

