نتنياهو: من يهاجمون إسرائيل سيدفعون ثمنا باهظا.. وإدارة مدنية ستدير غزة

إبراهيم حسان

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن كل من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا، مشيرا إلى إصداره أوامر لضرب الحوثيين في اليمن بعد مهاجمة تل أبيب.

وأضاف نتنياهو في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي: "لن نتفاوض ونرضى بشيء أقل، واليوم بعد هزيمة حماس سيكون هناك غزة جديدة، وإن رؤيتي لهذا اليوم هي غزة متحضرة أكثر، وإسرائيل لا تسعى للسيطرة على غزة، ولكن نضمن السيطرة الأمنية حتى لا تمثل غزة أي تهديد لإسرائيل، ويجب أن يكون لدى غزة إدارة مدنية لا يرغبون في هزيمة إسرائيل، ويجب أن يعيش الفلسطينيين في سلام معنا".

وتابع: "رؤيتي للشرق الأوسط، نحن نعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط ضد التهديد الإيراني، وكل من يقوم بعمل سلام مع إسرائيل سيساعدنا ضد إيران في الشرق الأوسط".

وأكمل: "القدس الشرقية عاصمتنا ولن تقسم مرة أخرى، وأنا لدي أمل في المستقبل وفي دولة إسرائيل، فالشعب اليهودي جاء من مظالم الجحيم والإبادات، وبالرغم من كل هذا استعدنا سيادتنا وأرضنا، وبدأنا في بناء الديمقراطية التي تنمو لأجل الإنسانية كلها، وأنا متفائل لأجل أمريكا لتكون ضد أي ظلم وظلام وأن تكون داعمه للحرية".