نتنياهو: إدانة محكمة العدل الدولية لإسرائيل تزوير ولا منطق لها

إبراهيم حسان

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران تدعم وتقوم بتمويل المظاهرات ضد إسرائيل، مشددا: "معاداة السامية هي أكثر أنواع الكراهية انتشارا منذ عقود".

وأضاف نتنياهو في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي: "هناك أمر آخر لا منطق لها وهو تزوير، وهو إدانة محكمة العدل الدولية إسرائيل في الحرب، وإسرائيل أدخلت شاحنات المساعدات إلى غزة، لكن حماس تسرق هذا الطعام".

وتابع نتنياهو: "المدعيان الخاصان بالمحكمة الجنائية يتهمان إسرائيل بمهاجمتي واستهداف المدنيين، ولكن الجيش الإسرائيلي يرسل ملايين من الرسائل والمنشورات ليخص المدنيين على الخروج من منازلهم، لكن حماس تفعل كل ما في وسعها لتضع الفلسطينيين في تلك المناطق".

وأكمل: "إن النساء الفلسطينيات رغبوا بأن يكونوا دروعا بشرية.. ما هذا الشر؟ إن حماس ترغب في أن يموت الفلسطينيين كي تزداد شرعيتهم في الإعلام، وأغلبية الشعب الأمريكي لم يقتنعوا بما يقوم به حماس، وأقول لهم شكرا لكم يا أمريكا، وأشكر الذين يدعمون الحقيقة ضد الأكاذيب".