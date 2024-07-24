نائب رئيس اتحاد العمال: نسعى للانتهاء من الجمعية العمومية وانتخاب رئيس للمجلس

كتبت آية دعبس

أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن مجلس إدارة الاتحاد قرر فى جلسته الأخيرة مخاطبة الجهة الإدارية بسرعة تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية ووضع جدول زمنى لاختيار رئيسا لاتحاد العمال، وذلك بعد اختيار محمد جبران وزيرا للعمل وتكليف عبد المنعم الجمل كقائم بالعمل لحين إجراء الانتخابات.

وأضاف البدوى، فى بيان، أن المجلس قرر أيضا تشكيل لجنة قانونية لبحث الأوضاع القانونية للنقابات العامة السبع غير الممثلة فى مجلس إدارة الاتحاد خاليا لأسباب متفاوتة وذلك من أجل مشاركة هذه النقابات فى مجلس الإدارة مع انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد.

وفى سابقة هى الأولى من نوعها قرر مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوزير السابق حسن شحاتة لاتهامة مجلس إدارة إتحاد العمال الحالى بالبلطجية.

وفى النهاية شدد البدوى على أن مجلس إدارة إتحاد العمال يعمل كوحدة واحدة فى مواجهة التحديات التى يتعرض لها فى الفترة الأخيرة وان هناك إصرار لدى المجلس بإخراج الانتخابات على مقعد رئيس اتحاد العمال بمنتهى الديمقراطية.



