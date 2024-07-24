موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لــ صرف معاشات أغسطس 2024 من بنك ناصر الاجتماعي، اعتبارا من الأسبوع المقبل أول الشهر، مع تيسير كافة إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات .

على جانب آخر وفى نفس السياق حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالات التي تستحق الحصول على المعاش منها بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون كذلك انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة رقم 2 من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشارإليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.