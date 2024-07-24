محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الصف الثالث بمدارس التمريض بنسبة نجاح 100%

بورسعيد - محمد عزام

اعتمد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، النتيجة العامة لمدارس التمريض ببورسعيد للعام الدراسي 2023 /2024 ، بنسبة نجاح بلغت 100% للصف الثالث لمدارس التمريض بنطاق المحافظة.

كما بلغت النسبة المئوية للصف الأول لمدارس التمريض 94,11 %، و بلغت النسبة المئوية للصف الثاني 99,55% .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد عبد المقصود ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، لاعتماد نتيجة مدارس التمريض بالمحافظة .

وتقدم محافظ بورسعيد بالتهنئة للطلاب الناجحين في مدارس التمريض ، متمنيا لهم أن يكونوا نماذج مشرفة لأسرهم و أوطانهم .

وجدير بالذكر ، أن مدارس التمريض ببورسعيد تقام على أعلى مستوى وتم تذويدها بكافة الإمكانيات اللازمة، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.



