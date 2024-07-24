محافظ بني سويف يناقش مع وكيل الصحة تفعيل العيادات المسائية

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غينم محافظ بني سويف على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية التي يتلقاها المواطن، ومؤكدا على أن كافة أوجه الدعم المتاحة للمحافظة موجهة للقطاع الصحي، في اطار توجيهات القيادة السياسية التي تترجمها الحكومة إلى خطوات عملية من خلال وزارة الصحة التي لا تدخر جهدا في سبيل ذلك، لاسيما وأن القطاع الصحي في مقدمة القطاعات الخدمية الحيوية.

جاء ذلك خلال مناقشة جهود مديرية الصحة في تفعيل العيادات المسائية ، حيث أكد وكيل الوزارة الدكتورة سماح جاد، أنه تم اتاحة ذلك للجمهور والإعلان عن ذلك من خلال الاجراءت المتاحة ويجري المتابعة الميدانية اليومية لضمان تفعيل ذلك على الوجه المطلوب، وذلك فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بإتاحة خدمات الكشف الطبي بالفترات المسائيه للحد من الزحام فى الفترات الصباحية وتيسير تقديم الخدمات الصحية لتخفيف العبئ عن المواطنين.



وأشارت وكيل الوزارت أنه تم تفعيل خدمة العيادات المسائيه بالتخصصات( الأسنان/ والعلاج الطبيعي /والنساء/ والأطفال ). وعيادة الرمد بمستشفى الرمد من الساعة 2 إلى الساعة 8 مساءً يوميا، وأن العيادات المسائية المتاحة موزعة في مستشفيات: الشغن المركزي، سمسطا المركزي، ببا المركزي، ناصر العام، الواسطى المركزي، الصدر، الرمد، الحميات.

كما أفادت وكيل الوزارة أنه تم اعداد بوسترات لاعلام المواطنين بمقرات ومواعيد العيادات لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، حيث وجه المحافظ بالإعلان عن ذلك عبر صفحة المحافظة والصفحات الرسمية للوحدات المحلية والقطاعات الخدمية ذات الصلة لتعميم الفائدة ورفع العبء عن كاهل المواطن والتيسير عليه في خدمة أساسية.