محافظ القليوبية يتابع مشروعات قليوب ويتفقد ساحات انتظار مركبات بقها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، فى الساعات الأولي من صباح اليوم، جولة تفقدية شملت المرور على المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة قليوب، بالإضافة إلي تفقد ساحات انتظار المركبات والدراجات البخارية بمدينه قها، وذلك في إطار جهود محافظة القليوبية للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه استهلّ المحافظ الجولة بمتابعة إزالة مخالفة على طريق حلابة فوق المصرف المغطى علي مساحة 180 مترًا عبارة عن جملون معدني تم إنشاؤه دون ترخيص، وكان المحافظ قد وجه بإزالته خلال جوله أول أمس بقليوب موجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وخلال الجولة، استمع عطية، إلي شرح تفصيلي من المهندسة حنان جمال مديرة مديرية الطرق عن أعمال تطوير وتوسعة طريق حلابة صنافير، بطول 6 كم، وبمتوسط عرض 8 أمتار، بالإضافة إلي تفقد شارع الرشاح، حيث وجه بتطويره ليصبح شارعا ذو اتجاهين، وذلك بهدف القضاء على التكدسات المرورية وتيسير الحركة المرورية كما تتضمن أعمال التطوير إنشاء ساحات انتظار على جانبي الطريق، نظرًا لاتساعه الذي يصل إلى 30 مترًا موجها بتكليف فريق من الخبراء بإجراء دراسة مرورية شاملة لجميع طرق المدينة تهدف هذه الدراسة إلى تقييم حالة الطرق الحالية وتحديد احتياجاتها من التطوير والتوسيع، وذلك بهدف توفير بنية تحتية مناسبة تلبي متطلبات حركة المرور المتزايدة، خاصةً مع وجود العديد من المناطق الصناعية داخل المدينة.

تأتي هذه الجولة المفاجئة في إطار حرص محافظ القليوبية على تنفيذ خططه الرامية إلى تحسين المظهر العام للمحافظة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لأعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتصدي للمخالفات.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد ساحات انتظار المركبات السيارات والدراجات البخارية أسفل كوبري مدينة قها علي الطريق الزراعي وذلك لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتزام الشركة المتعاقدة بتعريفة الانتظار وتطبيق قانون انتظار المركبات الذى وضعته الدولة لضبط الشارع وتيسير الحركة المرورية.

جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ وقها، وسمير عمر رئيس مدينة قليوب، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.