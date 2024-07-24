محافظ الدقهلية يستقبل رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب

الدقهلية شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، والوفد المرافق له من أمانة الحزب بالدقهلية لتقديم التهنئة له ولنائبه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بمناسبة توليهم مسئولية محافظة الدقهلية.

وضم الوفد المرافق عدد من قيادات أمانة حزب حماة الوطن وهم ( النائب أيمن عبدالمحسن عضو مجلس الشيوخ ورئيس القطاع بالحزب ، و أحمد الهواري أمين المحافظة ، الدكتور عبدالعال عبدالرحمن أمين التنظيم ، والمهندس أحمد رعب نائب رئيس القطاع وعدد من القيادات من أمانة الحزب بالدقهليه ) .

وأكد المحافظ علي أن حزب حماة الوطن عمل بكل إخلاص ووطنية خلال الفترة الماضية من أجل مصلحة هذا الوطن ، وكان له دوراً بارزاً في تقديم الخدمات للمواطنين وأصبح له قدر كبير في الشارع المصري .



وقال اللواء " مرزوق " أقف علي مسافة واحدة من كافة القوي البرلمانية والحزبية من أجل مصلحة المواطن البسيط وهذا الوطن وسأعمل مع الجميع من أجل تلبية مطالب واحتياجات المواطنين.



كما قال المحافظ حرصت كل الحرص منذ اللحظة الأولى بتكليفي مهام محافظ الدقهلية علي تواجدي وسط المواطن البسيط لحل مشاكله وتلبية مطالبه في كافة القطاعات المختلفة منها قطاع التموين وتوفير رغيف الخبز بجوده عالية وقطاع الصحه لتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضي وغيرها .

كما أكد اللواء مرزوق علي أن هدفي الوحيد هو إرضاء المواطن البسيط والعمل لوجه الله تعالي بكل صدق وأمانة من أجل تلبية مطالب واحتياجات وحل مشاكل جموع المواطنين .



وأشار "المحافظ " الي أن تكليفي بمهام محافظ الدقهلية فرصة ذهبية عليا أن اغتنامها من أجل خدمة المواطن الدقهلاوي من خلال العمل مع كافة أجهزة الدولة المختلفة .



كما أشار اللواء مرزوق قائلا جولاتي المفاجئة هي الحل الوحيد من أجل إكتشاف المشاكل واقتحامها من أجل حلها لصالح المواطن البسيط ، مشيراً إلي أن المفاجئة هي العنصر الوحيد للكشف عن الحقيقة .



وأيضا قال المحافظ علي قدر المستطاع عن طريق استغلال الموارد المتاحة نبذل قصاري جهدنا كجهاز تنفيذي من أجل تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.



وأيضا أكد اللواء " مرزوق " علي أن النجاح عمل مشترك أساسه إنكار الذات والتجرد والعمل بما يرضي لمصالحة الوطن والمواطن وصيانة القسم الذي اقسمناه أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأيضا أشار " المحافظ " إلي أن الدقهلية محافظة ولادة أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات مما يدل علي عظمتها وتاريخها العريق أمثال الشيخ الشعراوي والشيخ جاد الحق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم وفاروق الباز وغيرهم الكثير .



اللواء " مرزوق " : سعادتي بالغة بهذا اللقاء لنعمل جميعاً من أجل المواطن البسيط بروح الفريق الواحد نتنافس من أجل خدمته ونسعي لتلبية مطالبه وحل مشاكله .



وفي نهاية اللقاء قام النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن بإهداء درع الحزب إلي " محافظ الدقهلية" تقديراً له بمناسبة توليه مهام محافظ الدقهلية ، كما قام بتقديم درع الحزب أيضاً الي " نائب المحافظ" لتوليه مهام نائب محافظ الدقهلية.