محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية المؤدية لكرداسة و6 أكتوبر.. فيديو

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، عددًا من المحاور المرورية المؤدية لمدينتي كرداسة والسادس من أكتوبر، وذلك ضمن جولاته الميدانية بالمراكز والأحياء للإشراف على المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بها.

ووجه المحافظ، بتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير العمل، مشددًا على تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة لتحقيق الاستفادة من المشروعات، وذلك بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

وشهدت جولات المحافظ الميدانية الأخيرة تفقد مشروع الممشى السياحي بدءًا من كوبري عز وحتى الطريق الدائري نطاق حي الهرم، ومشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير، ومشروع رصف وتطوير طريق 6 أكتوبر، وتوسعات طريق مصر أسيوط الزراعى نطاق قرية المرازيق، وطريق ومصرف الطرفاية.

وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بحوض ومحور المريوطية بداية من الطريق الدائرى وحتى تقاطع المريوطية مع الدائرى الأوسطى، بالإضافة إلى أعمال التطوير الجارية بشارع جامعة الدول العربية، بدءًا من منزل محور الفريق كمال عامر وحتى ميدان سفنكس مرورًا بمحيط محطة مترو الأنفاق بجامعة الدول بمنطقة المهندسين.