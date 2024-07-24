محافظ الأقصر يتفقد مشروعات مدينة الطود وحلول عاجلة لملف الإسكان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بجولة فى مدينة الطود برفقة نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد، تفقد خلالها مشروع إسكان الطود، حيث استمع لمطالب المتضررين من عدم استلام 600 وحدة سكنية في عدد 30 عمارة بعد ان تقدموا للحصول على الوحدات وتم التعاقد معهم في عام 2008.

وبحث المحافظ مع مسئولي الإسكان أسباب عدم تسليم الوحدات السكنية نتيجة لعدم توافر الاعتمادات المالية، مؤكداً إنه سيتم تدبير مبلغ 25 مليون جنيه من الموازنة الخاصة بمحافظة الأقصر والتنسيق مع شركة وادي النيل، لاستكمال الأعمال المتبقية في الوحدات السكنية وتجهيزها لتسليمها للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتابع وبشكل فوري وعاجل حل المشكلة والعمل على تسليم الوحدات السكنية وإزالة أية معوقات مع وضع حلول فورية وعاجلة مع الجهات المختصة .

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء 500 وحدة إسكان اقتصادى للأسر الأولي بالرعاية، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع الذي بدأ العمل به في عام 2008_ 55%، وأكد على ضرورة استكمال المشروع وإزالة أسباب التعثر في إستكماله وتوفير الاعتمادات المالية.

وواصل المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء 624 وحدة سكنية في 26 عمارة إسكان فوق المتوسط وهو المشروع الذي بدأ العمل به في عام 2014 ووصلت نسبة تنفيذها إلى 96% - وجاري تسكين أصحاب الوحدات الذين تم التعاقد معهم في عدد 16 عمارة مع استكمال ما تم في عدد 10 عمارات من أعمال صيانة وإصلاح تمهيدا لتسكينهم .

وكلف المحافظ مسئول الإسكان بالمحافظة بإنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة باستكمال مشروعات الإسكان محذرا من التهاون أو التقصير في إنهاء هذا الملف، لضمان سرعة تسيير إجراءات استكمال الوحدات السكنية المتوقف العمل بها منذ عام 2008 وإنهاء هذه المشكلة في أقرب وقت .



حلول عاجلة لملف الإسكان بتدبير 25 مليون جنيه لإنهاؤه



لقاء المواطنين خلال جولة على اسكان الطود