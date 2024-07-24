ماليزيا تدعو إلى إجراء دولى بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين

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دعت ماليزيا إلى إجراء دولي مشترك أعقاب الرأي الاستشاري، الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وقضى بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك بالفعل القانون الدولي ويجب وقفه.



وقال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل اليوم الأربعاء، إن ماليزيا ستتصل - على الفور - بالدول ذات الموقف المماثل لاتخاذ إجراء مشترك على مسرح المنتدى الدولي، وذلك تماشيا مع آخر التطورات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وأضاف الوزير - حسبما أذاعت وكالة الأنباء الماليزية - أن مجلس الوزراء الماليزي رحب بقرار المحكمة الذي طالب إسرائيل باتخاذ عدد من الإجراءات، بما في ذلك إخلاء المستوطنات غير الشرعية، فضلا عن دفع تعويضات عن كل الدمار الذي حدث.



من ناحية أخرى، قال فهمي إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم رحب بالتفاهم والوحدة بين حركتي فتح وحماس من خلال "إعلان بكين"، الذي صدر أمس.



وأصدرت محكمة العدل الدولية - قبل أيام - رأيا استشاريا قضى بأن النظام الإسرائيلي انتهك القانون الدولي بناًء على الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما قضت المحكمة بإلزام إسرائيل بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلالها للأراضي الفلسطينية.