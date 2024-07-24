عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة اسوان واستكمالًا لأنشطة جمعية الأورمان الطبية لشرائح مرضى القلب من غير القادرين بجميع مراكز محافظة أسوان، قامت جمعية الأورمان فى مجال عمليات القلب بإجراء عدد (192) عملية قلب مجاناً لجميع الاعمار ، و التى شملت عمليات القلب المفتوح و القسطرة العلاجية و القسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية للمرضى الغير قادرين بقرى ونجوع محافظة أسوان

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة اسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء الدكتور اسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظة أسوان (مركز أسوان - مركز دراو – مركز كوم مبوا - مركز نصر النوبة - مركز أدفو)

وأشار، انه وفى سبيل تقديم الجمعية لافضل خدمة طبية ممكنه لمرضى القلب غير القادرين تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بافضل الخبرات المصرية من أطباء القلب فضلاً عن استقدامها لاشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم وهو ما اثمر انقاذ حياة عشرات الالاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية.

وأختتم شعبان الى أن الاورمان انتهت وحتى الآن من إجراء عدد (55,900) عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تماما.



عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى (2)



عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى (3)