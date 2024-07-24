ضبط وتحرير 173 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة على المخابز بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح الأربعاء، حملة تفتيشية ورقابية مكبرة علي المخابز البلدية داخل دائرة مركز ومدينة سمالوط، وذلك لإحكام السيطرة والتأكد من جودة الرغيف المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان المحددة، وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية الصادرة.

وتفقد المحافظ خلال جولته عدداً من المخابز البلدية، حيث تم تحرير 173 محضراً تموينياً تنوعت المخالفات بين (نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن – عدم إعطاء بون صرف – توقف بدون عذر – شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



واستكمل المحافظ جولته بتفقد منفذ للسلع الأساسية بالإدارة الزراعية بسمالوط، حيث اطمأن المحافظ على توافر السلع الغذائية والكميات المطروحة في الأسواق من زيت الطعام، والسكر، والأرز، وغيرها من السلع الاستراتيجية، مشيراً إلي انتظام توزيع السلع الغذائية على المنافذ لتلبية كافة احتياجات المواطنين، لافتاً إلي أن المديرية تتابع عن كثب عمليات التخزين والصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وفاعلية.

وأكد المحافظ على توافر السلع الغذائية فى الأسواق بكميات كافية، مع تنويع المعروض منها لتناسب الجميع، مشدداً على تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة على مدار اليوم لفرض السيطرة الرقابية على الأسعار ومواجهة أى ممارسات احتكارية وضمان توفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

كما تابع اللواء "كدواني" الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية بمركز سمالوط، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة والاستمرار فى رفع أى إشغالات عن جانبى الطريق العام وأمام المحلات التجارية مع ضرورة توعية المواطنين بالالتزام بوضع المخلفات داخل الصناديق المخصصة لهذا الغرض، فضلاً عن التصدي لظاهرة التعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين، مما يعيق حركة المرور بالطريق العام.

وفي سياق متصل، نفذت مديرية التموين بالمنيا، حملة مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمركز سمالوط، حيث تم تحرير 205 محاضر تموينية، منها 164 محضراً للمخابز البلدية جاءت ما بين (تصرف و تجميع كميات من الدقيق - نقص الوزن – وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، و41 محضراً علي الأسواق والمحال التجارية ( حيازة سلع منتهية الصلاحية - سلع مجهولة المصدر - التصرف فى سلع تموينية مدعمة ).

رافق المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، ومسئولي التفتيش المالي والإدارى بالمحافظة.