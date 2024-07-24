"صحة أسوان" تعتمد تنسيق قبول مدارس الثانوية الفنية للتمريض

أسوان – عبد الله صلاح

اعتمدت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنسيق القبول بمدارس الثانوية للتمريض علي مستوى المحافظة للعام الدراسي 2024 - 2025، والتى تتضمن القبول في 14 مدرسة تمريض بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه تقرر أن تكون درجات القبول بالنسبة لمدارس التمريض بمركز إدفو 275 درجة على أن يكون تقديم الطلبات يومي 29 و 30 يوليو، وفي أسوان تقرر القبول بمدارس التمريض ب 270 درجة على ان يتم تقديم الأوراق يومي 31 يوليو و 1 أغسطس، وفى مدينة أبوسمبل السياحية 265 درجة على ان يتم التقديم يومى 31 يوليو و1 أغسطس، وفى مدينة كوم أمبو تقرر القبول عند 270 درجة على ان يتم التقديم يوم 4 أغسطس، وفى مركز دراو 270 درجة على ان يتم التقديم يوم 5 أغسطس، ومدارس التمريض بنصر النوبة ب 270 درجة فى حين يتم التقدم يوم 6 أغسطس وتقرر تحديد يوم 7 أغسطس للمتخلفين من جميع المراكز.

من جهته قال الدكتور مدحت البيلي مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أنه تم وضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، أهمها أن يكون المتقدم من أبناء محافظة أسوان، مع شرط حصوله على الشهادة الإعدادية، للعام 2024 كما أنه لا يوجد استثناءات للقبول بمدارس التمريض، بالإضافة إلى اجتياز المتقدمين الاختبارات التحريرية والشفوية بنسبة 70% واجتياز التعامل مع الحاسب الألى، واجتياز كشف الهيئة.