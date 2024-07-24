"سياحة أسوان" توافق على زيادة تعريفة الحنطور بإدفو إلى 150 جنيها

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر فرع محافظة أسوان، عن زيادة تعريفة سعر جولة الحنطور من معبد إدفو إلى البواخر السياحية بكورنيش مدينة إدفو والعكس، لتصبح 150 جنيهاً، بدءاً من أول أكتوبر المقبل.

وذكر قرار الغرفة فى الكتاب الدورى رقم 24 لسنة 2024، بتوقيع مدير الغرفة حسن عبد القادر حسن، أنه بالإشارة إلى خطاب شركة أبر أمون للسياحة متعهد النقل البطئ "الحناطير" لنقل السائحين من الفنادق العائمة إلى معبد إدفو والعودة.

نتشرف بالإحاطة بأن لجنة تسيير الأعمال بالفرع قد قررت فى اجتماعها المنعقد فى 22/7/2024 الموافقة على زيادة السعر ليصبح (150 جنيها) مائة وخمسون جنيهاً على أن يتم البدء فى التطبيق اعتباراً من 1/10/2024 .