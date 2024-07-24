سفير اليابان: شراكة ناجحة بين البلدين توجها اتفاق الرئيس السيسي وكيشيدا

كتبت رباب فتحى

احتفل السفير الياباني فى القاهرة، أوكا هيروشى بمرور 40 عاما على تأسيس الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم فى القاهرة مثمنا التعاون العلمى والأكاديمى مع مصر، ومعربا عن أمله استمرار التعاون وتعزيزه لـ40 عاما أخرى.



سفير اليابن

وقال السفير الياباني فى كلمته أثناء الاحتفال فى مقر إقامته إنه كان فى القاهرة منذ 40 عاما، وعاد مرة أخرى بعد أن شرب الكثير من مياه النيل، ووجد آثارًا كثيرة للشراكة الناجحة بين اليابان ومصر، بما في ذلك دار الأوبرا، وجسر السلام، وجامعة القاهرة ومستشفى الأطفال والمتحف المصري الكبير.

وأضاف أن هذه الشراكة الناجحة تم تتويجها باتفاق الرئيس السيسي ورئيس الوزراء كيشيدا على ترقية العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية العام الماضي بمناسبة زيارة رئيس الوزراء لمصر.



جانب من الفاعلية

وأكد أن مستقبل العلاقات فى ضوء هذه الشراكة الاستراتيجية سيكون في مجالات التعاون التعليمي والأكاديمي لإفادة الأجيال القادمة في مجتمعاتنا ومضاعفة فوائد الشراكة التعليمية والأكاديمية عبر الأجيال بما يتجاوز الحدود الجغرافية.

وأكد السفير أن بلاده هي الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الفائزين بجائزة نوبل في مجال العلوم الطبيعية منذ عام 2000. كما أن مصر قد أنتجت الحائز على جائزة نوبل في العلوم، والأهم من ذلك ، لديها أجيال من الشباب الموهوبين الواعدين.



جانب من الاحتفال

وأضاف قائلا "مع أخذ هذه النقاط في الاعتبار، نود أن نتكاتف مع الأصدقاء المصريين لاستكشاف التعاون والتبادلات الأكاديمية بقوة لتحقيق الفوائد لأجيالنا القادمة. في البداية، نخطط لتنظيم سلسلة من الفعاليات الأكاديمية على مدار هذا العام، وهو الذكرى الأربعين لإنشاء الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم بالقاهرة، بما في ذلك دعوة حائز على جائزة نوبل اليابانية في مصر وعقد اللجنة اليابانية المصرية المشتركة للعلوم والتكنولوجيا لأول مرة منذ إبرام الاتفاقية عام 2010."