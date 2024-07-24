زيارة نتنياهو تشعل موجة من الاحتجاجات فى واشنطن.. "AP" تكشف التفاصيل

كتبت نهال أبو السعود

أثار وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة من الاحتجاجات في واشنطن، بما في ذلك اعتصام في مبنى مكتب الكونجرس انتهى باعتقالات متعددة، وأدانت بعض المظاهرات إسرائيل، لكن آخرين أعربوا عن دعمهم أثناء الضغط على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، وصل نتنياهو إلى واشنطن يوم الاثنين في زيارة تشمل اجتماعات مع الرئيس جو بايدن وإلقاء خطاب اليوم الأربعاء أمام جلسة مشتركة للكونجرس. واحتشد العشرات من المتظاهرين خارج الفندق الذي يقيم فيه ونظم مئات المتظاهرين احتجاجات.

قام المتظاهرون، الذين نظمتهم منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، بارتداء قمصان حمراء مكتوب عليها "ليس باسمنا"، بالاستيلاء على القاعة المستديرة للمبنى، وجلسوا على الأرض، ورفعوا اللافتات وهتفوا "فلتعيش غزة!"، وبعد حوالي نصف ساعة من التصفيق والهتافات، أصدر ضباط من شرطة الكابيتول الأمريكية عدة تحذيرات، ثم بدأوا في اعتقال المتظاهرين وربطوا أيديهم برباطات مضغوطة واقتادوهم بعيدًا واحدًا تلو الآخر.



مظاهرات نتنياهو 2



مظاهرات نتنياهو 3



مظاهرات نتنياهو

وركز المتظاهرون الكثير من غضبهم على إدارة بايدن، وطالبوا الرئيس الامريكي بالوقف الفوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وقالت شرطة الكابيتول إنها ليس لديها إحصاء نهائي لعدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم. لكن الصوت اليهودي زعمت في بيان لها أنه تم اعتقال 400 شخص من بينهم أكثر من عشرة حاخامات.

وقال ميتشل ريفارد، كبير موظفي النائب دان كيلدي، الديمقراطي عن ولاية ميشيجان، في بيان إن مكتبه دعا إلى تدخل شرطة الكابيتول بعد أن أصبح المتظاهرون مخربين، وضربوا أبواب المكاتب بعنف، وصرخوا بصوت عالٍ، وحاولوا الدخول إلى المكتب.

نظمت عائلات بعض الرهائن المتبقين وقفة احتجاجية مساء الثلاثاء ، مطالبين نتنياهو بالتصالح مع حماس وإعادة ما يقرب من 120 رهينة إسرائيلية متبقية في غزة. حوالي 150 شخصًا يرتدون قمصانًا صفراء كتب عليها "أبرم الصفقة الآن!" وهتفوا "أعيدوهم إلى الوطن" واستمعوا إلى شهادات الأقارب والرهائن السابقين. وصفق المتظاهرون عندما ذكر اسم بايدن، لكن العديد منهم انتقدوا نتنياهو على أساس الاعتقاد بأنه كان يتباطأ أو يتعامل بقسوة مع اتفاق وقف إطلاق النار المقترح الذي سيعيد جميع الرهائن.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات متعددة يوم الأربعاء، عندما يلقي نتنياهو كلمة أمام الكونجرس. وتحسبًا لذلك، عززت الشرطة بشكل كبير الإجراءات الأمنية حول مبنى الكابيتول وأغلقت طرقًا متعددة معظم أيام الأسبوع.