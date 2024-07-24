رئيس الوزراء يبحث سبل زيادة حجم استثمارات الشركات اليابانية في السوق المصرية

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لبحث سبل زيادة حجم استثمارات الشركات اليابانية في السوق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأوكيتسو، رئيس مجلس إدارة شركة "شارب" اليابانية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، والدكتور ممدوح العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، والمهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، فضلًا عن عدد من مسئولي الشركتين.

وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالمهندس إبراهيم العربي، و أوكيتسو، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة توقيع اتفاقية مهمة بين المجموعة والشركة، مؤكداً فى الوقت نفسه الحرص على حضور توقيع هذه الاتفاقية، بهدف ارسال رسالة واضحة من الدولة المصرية تؤكد استمرار دعم مؤسسات القطاع الخاص، والسعي لتعزيز دوره فى مختلف المجالات والقطاعات، وعلى رأسها قطاع الصناعة.



وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الزيارة التى قام بها مؤخراً لمصنع مجموعة العربي، التى تُعد من أهم الكيانات الصناعية فى مصر والمنطقة، معرباً عن تقديره وفخره بالمجموعة باعتبارها كيانا مصريا عملاقا، يدير أعماله من خلال 19 شركة تجارية وصناعية وطبية وخدمية، ويقوم بتصنيع 4000 منتج مختلف من خلال مجموعة علاماتها التجارية العالمية، كما يقوم بتصدير منتجاته إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، ويضم أكثر من 45 ألف عامل بفروع المجموعة داخل مصر وخارجها.



وأشاد رئيس الوزراء بما حققته مجموعة العربى في عام 2023، حيث جاءت ضمن قائمة أكبر 100 شركة عائلية وفقاً لمجلة فوربس الأمريكية وذلك للعام الرابع على التوالي، منوهاً كذلك إلى الدور المجتمعي الهام والمؤثر الذي تلعبه "مؤسسة العربى لتنمية المجتمع" والتابعة للمجموعة من خلال أنشطتها الخيرية في مختلف محافظات مصر.



وثمن الدكتور مصطفى مدبولي الشراكة بين مجموعة العربى وشركة "شارب" اليابانية، احدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الالكترونية وصناعة الأجهزة المنزلية، مؤكداً على ما تتمتع به مصر من مقومات وامكانات، تجعلها محورا للصناعة، وذلك باعتبارها أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، والمنفتحة على الأسواق الأخرى بموجب اتفاقيات التجارة الخارجية بالإضافة إلى تنافسية العمالة المصرية، مشيراً إلى أن تلك الشراكة ستعود بالنفع على كل من مجموعة العربى وشركة "شارب" كما ستعود بالنفع على الصناعة المصرية والاقتصاد المصرى ككل في ظل توجه الدولة نحو تعميق الصناعة الوطنية.



وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى اهتمام الحكومة بقطاع الصناعة، والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات، التى من شأنها أن تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ونمو حجم الصادرات المصرية لمختلف الاسواق، لافتا فى هذا الصدد إلى تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وكذا وجود وزير للاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بما يدعم هذا الملف، ويحقق الاهداف المرجوة.



من جانبه، أشار المهندس إبراهيم العربي، إلى أن التعاون مع شركة "شارب"اليابانية بدأ منذ عام 2002، مضيفاً: لدينا العديد من المنتجات المتنوعة بالتعاون مع الشركة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على شراكة فعلية فى أرض جديدة، وسيكون هناك تعاون كبير بين المجموعة والشركة، وذلك بهدف تطوير المنتجات التى تنتج فى مصر لتناسب احتياجات المنطقة، والدول التى سيتم التصدير لها، مثل دول أفريقيا، والشرق الاوسط، مؤكداً التطلع لتوسيع حجم التصدير للعديد من دول العالم.



وخلال الاجتماع، قدم رئيس مجلس إدارة شركة "شارب" اليابانية، الشكر لرئيس الوزراء على حرصه على عقد هذا اللقاء، كما توجه بالشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار أوكيتسو إلى الشراكة مع مجموعة العربي، التى بدأت منذ نحو 20 عامًا، مؤكداً أنه بفضل مجهودات مجموعة العربي؛ أصبحت منتجات "شار

ب" هي رقم 1 في العالم العربي وكذا في مصر، مضيفاً: هدفنا من هذه الشراكات تعظيم التصدير لدول المنطقة.