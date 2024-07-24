رئاسة مركز الفرافرة تحذر من التعاملات غير القانونية على أراضى حق الانتفاع

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

حذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد من التعامل علي الاراضي بنطاق المركز (زراعي -مباني) بالبيع أو الشراء أو المشاركة الإ بعد الرجوع الي الوحدة المحليه نظرا لأن معظم أراضي المركز حق إنتفاع ولا يجوز التعامل عليها بأي إجراء الإ من خلال المحافظة أو المركز حيث أن تلك التعاملات غير قانونية ويتم التعامل معها على أنها غير معتمدة.

وقال الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الفرافرة أن المركز يتصدى لتلك الظاهرة بمنتهى الحزم ويحذر المستثمرين من التعامل مع الوسطاء مؤكدًا على ان كافة الجهات المختصة تستقبل المواطنين والمستثمرين الراغبين في الحيول على مساحات من الأراضي وتبدم لهم كل المعلومات وتنهى الإجراءات وفقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

وأضاف رئيس مركز الفرافرة انه يحرى إستكمال توزيع أراضي تقسيمات المواطنين ودعم إقامة مشروعات صغيرة للشباب والتوسع فيها لخلق فرص عمل جديدة، والنظر فيما يخص طلبات الأراضي الزراعية، ودراسة بعض الحالات الإجتماعية لتقديم أوجه الدعم والرعاية المناسبة لهم مشيرا إلي أن المحافظة لا تألو جهدا في حل مشاكل المواطنين و تحقيق مطالبهم .



