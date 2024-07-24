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حملة ترامب تتقدم بشكوى ضد استخدام هاريس أموال حملة بايدن

الأربعاء، 24 يوليو 2024 10:38 ص
حملة ترامب تتقدم بشكوى ضد استخدام هاريس أموال حملة بايدن هاريس وترامب
واشنطن (أ ش أ)

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تقدمت حملة المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بشكوى إلى لجنة الانتخابات ضد نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس لاستخدام أموال حملة الرئيس جو بايدن.

وذكرت الحملة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قانونيًا استخدام الأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، قبل أن يقرر الانسحاب من السباق الرئاسي.

وأشارت الحملة إلى أن هاريس قامت بعملية استيلاء على الأموال، وفق الملف الذي قدمه المستشار العام للحملة ديفيد وارينجتون، موضحا أن هاريس بصدد ارتكاب ما وصفه بـ "أكبر انتهاك لتمويل الحملات الانتخابية في التاريخ الأمريكي".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أيد نائبته كامالا هاريس للترشح عن الحزب الديمقراطي ، عندما قرر عدم خوض السباق الانتخابي للفوز بولاية جديدة.







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