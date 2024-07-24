حفيدة الشيخ محمد رفعت: استجابة الرئيس السيسى والمتحدة لعلاج شقيقى كانت سريعة

كتب الأمير نصرى

تحدثت هناء محمد رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، عن حالة شقيقها علاء قائلة: "حالته حرجة، لكن الاستجابة كانت سريعة من الرئيس السيسى والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولم أكن أتوقع ذلك، حيث تمت الاستجابة فى أقل من نصف ساعة".

وأضافت هناء محمد رفعت، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن تلك الاستجابة لم تكن غريبة على الرئيس السيسى وهو دائما إنسان ويشعر بنا ومحب للشيخ رفعت، وما حدث من استجابة أعتبره من بركات الشيخ رفعت، وأن الناس الحلوة دى استجابت على الفور بالتكفل بعلاج علاء وربنا يكتبله الشفاء يا رب.

وأوضحت هناء محمد رفعت أنه "تم اكتشاف مرض علاء متأخرا، وهو لم يكن يعلم به، وفجأة وجدنا أنه مرض خبيث وسريع الانتشار فى الجسم، وتم عمل عدة جلسات إشعاع ودخل فى علاج كيماوى، وبنا يقدره ويقويه".

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إطار دورها الخدمى والمجتمعى التكفل بعلاج علاء محمد رفعت حفيد إمام المقرئين الراحل الشيخ محمد رفعت، داعين الله عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وذلك حسبما أكد الإعلامي أحمد فايق عبر صفحته على فيس بوك.