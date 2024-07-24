اليوم السابع
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حبس 6 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الأثار فى عقار بمصر القديمة

الأربعاء، 24 يوليو 2024 10:31 ص
حبس 6 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الأثار فى عقار بمصر القديمة جريمة التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 6 أشخاص بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار فى منطقة مصر القديمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية، وتم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالعقار ملك أحدهم، وحفروا حفرة بقطر 2 متر وعمق 40 متر عن طريق استخدام أدوات الحفر والتنقيب، للبحث عن كنوز بهدف بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة ، بسرعة التحقيقات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستاكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الاثار بالمخالفة لأحكام القانون.


 







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