تفعيل دور إدارة القوافل الطبية المجانية لخدمة المواطن بشمال سيناء ضمن حياة كريمة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن تفعيل دور إدارة القوافل بالمديرية لخدمة المواطن البسيط تفعيلا لمبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى انطلاق و تواجد أولى القوافل الطبية المجانية للكشف وتقديم العلاج لأهالى حى المساعيد اعتبار من يوم غد الخميس، ولمدة يومان وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأكد الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة أن توجيهات الدكتور أحمد بدر بتفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لخدمة المواطن البسيط بالمحافظة وان المرحلة القادمة ستشهد طفرة واضحة فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والنهوض.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير الطب العلاجى ان القافلة تضم التخصصات الطبية التالية: - الجراحة العامة- أمراض الباطنة- طب الأطفال- النساء والولادة.

وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام ان مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء تدعو النواب والوجهاء وقادة المجتمع المدنى للإعلان عن تواجد القافلة بحى المساعيد .

أشار الدكتور أحمد حسانين منسق عام القوافل عن استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات على مستوى المحافظة.