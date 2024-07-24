تعرف على التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع قطار الروبيكى العاشر بلبيس

كتبت منال العيسوى

رصدت دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع قطار الروبيكى- العاشر من رمضان - بلبيس عدد من الآثار البيئية والاجتماعية، والصادرة خلال هذا الشهر، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها.

خلال هذا التقرير سيتم رصد هذه الآثار وفقا للدراسة التى أجرتها الجهة الاستشارية للمشروع وعقدت جلسة مجتمعية تشاورية لمناقشتها.

أولا أكدت الدراسة انن ينتج عن المشروع عدد من التأثيرات الإيجابية، بما في ذلك التأثيرات الإيجابية على البيئية، حيث يؤدي تحويل وسائل النقل العام إلى السكك الحديدية إلى تقليل عدد الكيلومترات التي تقطعها مركبات الغاز أو الديزل، إضافة إلى تقليل تلوث الهواء، وتقليل آثار غازات الاحتباس الحراري، وتقليل عدد الحوادث.

واشارا الدراسة الى التأثيرات الإيجابية على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة انه ينتج عن المشروع عدد محدود من فرص العمل خلال مرحلة التشغيل، فيما يتعلق بموظفي السكة الحديد بما في ذلك السائقين، وفنيين الصيانة، وعمال المحطات المعينين من قبل هيئة السكك الحديدية.



وتحسين خدمة السكك الحديدية لمحدودي الدخل وكذلك خدمات الشحن.

وأوضحت الدراسة انه بعد النمو المحتمل لنشاط نقل البضائع في المنطقة فرصة واضحة حيث أن خط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس هو خط السكة الحديد الوحيد الذي سيخدم المنطقة الصناعية، اضافة الى زيادة السلامة في خدمة السكك الحديدية الوطنية وإمكانية الاعتماد عليها.

ونوهت الدراسة الى انه سيتم توفير الوقت عادة ما تكون الفائدة الاقتصادية الرئيسية لمشروعات النقل العام. ويعتبر توفير الوقت أمراً هاماً بشكل خاص للمستخدمين السابقين لقطارات الركاب الذين يمكنهم الاستفادة من تقليل أوقات الرحلة على الخط إضافة إلى ذلك، تحول عدد مستخدمي السيارات الخاصة لاستخدام القطار، وذلك بفضل تحسين خدمة السكك الحديدية.

وأكدت الدراسة أنه من ضمن التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع قطار الروبيكى العاشر بلبيس هو سلامة تشغيلات السكك الحديدية باعتبارها أحد الدوافع لهذا المشروع، حيث يوفر وسائل نقل آمنة ومريحة.

جدير بالذكر أن خطة الإدارة والرصد البيئى والاجتماعى للمشروع تعمل على الهدف الرئيسى من خطة الإدارة والرصد البيئي والاجتماعي (ESMMP) هو تحديد الخطوات اللازمة للحد من التأثيرات السلبية المحتملة ورصد فعالية الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة تلك التأثيرات. ويتم التركيز بشكل خاص على آلية معالجة الشكاوى (GRM) لضمان نجاحها. إضافة إلى ذلك، يقوم التقرير بتقييم الآلية الحالية لمعالجة الشكاوى ويقترح إجراءات من شأنها تحسين أدائها.