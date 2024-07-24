اليوم السابع
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تحرير 32 محضر لمخابز بلدية بالبحيرة لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات

الأربعاء، 24 يوليو 2024 11:33 ص
تحرير 32 محضر لمخابز بلدية بالبحيرة لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات مخابز
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 32 مخبزا بلديا، وذلك لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وكذلك تجميعهم  كميات من الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين.

 







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