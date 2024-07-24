بدء التشغيل التجريبى لكورنيش الإسكندرية الجديد بعد التوسعة.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية ، بدء التشغيل التجريبى لمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه إلى البوريفاج ، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت فى منطقة التوسعة حتى البوريفاج ، فيما يتم استكمال أعمال تبليط الرصيف فى المنطقة، مع غلق الكورنيش القديم جهة البحر فقط و العمل التجهيز و التعلية اللازمة للكورنيش .

ومشروع توسعة الكورنيش يبدأ من منطقة المنتزة وحتى السرايا بطول (4,4) كم، وهو أحد المشروعات التنموية الكبرى التى ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط فى المحافظة حاليا.

ويتم حاليا الانتهاء من رصيف الكورنيش الجديد بالتبليط ووضع المساحات الخضراء و الورود التجميلية فى منطقة رصيف الكورنيش الجديد ، بعد أن تم الانتهاء من وضع طبقة الاسفلت فى المسافة من المندرة وحتى البوريفاج .

ويعد هذا المشروع من المشروعات الهامة فى الإسكندرية، نظراً لمكانتها التاريخية، وكونها ثانى أكبر تجمع حضرى فى مصر بعد القاهرة، ومقصدا للسائحين من أنحاء الجمهورية، بالإضافة وضع خطة شاملة لتعظيم شواطئ الإسكندرية، وحمايتها، وكذا ضمان قدرة المحافظة على مواجهة التغيرات المناخية.