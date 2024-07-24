بالورود والأعلام أعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ يشاركون الجماهير احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك أعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ المواطنين الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة وقام أعضاء الإتحاد بإهداء الورود للمواطنين بالشوارع والميادين، انطلاقاً من دورهم المجتمعي وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ .

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن ثورة 23 يوليو، تعيد إلى أذهان المصريين ذكرى أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة العربية وأنهت أعواما من الاستعمار الطويل، وأرست لاستقلال الوطن وأعادت وألهمت شعوب العالم ودفعتهم لتحرير أوطانهم وثمن وكيل الوزارة مشاركة اتحاد شباب كفر الشيخ المواطنين بذكرى ثورة يوليو المجيدة، إيماناً بدورهم الوطني والمشاركة المجتمعية وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب .

قال محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، وأمين صندوق اتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة إلى أن ثورة يوليو المجيدة، تعلمنا منها دروس غالية أهمها، عدم التفريط أبدًا في استقلال الوطن، صون كرامة الوطن ومواطنيه، بذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.