بالأسماء.. حركة تنقلات الشرطة السنوية كاملة لعام 2024

كتب: محمود عبد الراضى

أجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات الشرطة السنوية، والتي شملت عدد كبير من القيادات الأمنية، من أجل ضخ دماء جديدة في شرايين جهاز الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها: إدراكاً لأهمية مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطى وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطنى.. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة، وما تشهده قطاعات الوزارة من الإعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية وتوظيف القدرات والخبرات للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

• تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمنى متميز .

• مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد الحاكمة تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والوظيفى ووصولاً لأعلى مُعدلات الأداء الشرطى المُحترف.

وشكلت الحركة تعيين :

• لواء / محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام .

• لواء / خالد عبدالحميد السيد متولى – مساعد الوزير لقطاع الأمن .

• لواء / عصام محمد العزب مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

• لواء / محمد صلاح محمد محمد – مساعد الوزير لمنطقة سيناء .

• لواء / مفيد محمد مفيد السيد – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

• لواء / طارق راشد محمد محفوظ – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة .

• لواء / سامح قايد محمود الحميلى – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

• لواء / طارق محمد السعيد شعلان – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة.

• لواء / عبدالوهاب عبد الرحيم عبدالوهاب الشيخ – مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

• لواء / منال عاطف فتح الله إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

• لواء / عمر حلمى محمد يوسف – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى .

• لواء / محمد أبو الليل أمين محمد – مدير أمن أسوان .

• لواء / حسن على عطيه محمود – مدير أمن الأسكندرية .

• لواء / صبرى صالح عزب إسماعيل – مدير أمن سوهاج .

• لواء / أمجد أنور ميساك هارون – مدير الإدارة العامة للمرور .

• لواء / محمد عبدالوهاب سليمان راضى – مدير أمن شمال سيناء .

• لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مدير أمن الدقهلية .

• لواء / حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن البحر الأحمر .

• لواء / عمرو رؤوف زكى عبدالرازق – مدير أمن الشرقية .

• لواء / عبدالفتاح رشاد أحمد القصاص – مدير أمن القليوبية .

• لواء / حاتم محمد عبدالعزيز حداد – مدير أمن مطروح.

• لواء / مصطفى إبراهيم السيد أبو السعود – مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة .

• لواء / محمد عبدالله محمود عبدالله – مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة.

• لواء / تامر حسن على الموافى– مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية.