انقطاع الكهرباء عن محطة محولات السنطة لإجراء الصيانة الدورية السبت المقبل

الغربية محمد طارق

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات السنطة يوم السبت القادم الموافق 2024/7/27، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً، وذلك لإجراء الصيانة الدورية علي المحطة.



وأضافت الشركة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة السنطة بالكامل وقري الريف "الجعفرية، اليذنجانية، ميت الليث، سحيم، ميت ميمون، شندلات، المنشاة الكبري، مسهلة، الجميزة، ميت المخلص، ميت غزال، شنرة، البندرة، كفر الحاج داود، شنراق، كفر كلا الباب" والعزب التابعة لهم.



كما سيتم فصل التيار عن قري زفتي "ميت المخلص، جزء من قرية شرشابة، كفر حسين، السحيمية" وناشدت الشركة الاماكن الهامة التي سوف تتأثر بالفصل كالمستشفيات والمخابز توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.



