الكنيسة تصلى قداس عيد "مار جرجس" فى كنيسته بصهرجت الكبرى

كتب: محمد الأحمدى

صلى الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية القداس الإلهى، بمناسبة عيد وضع رفات الشهيد مار جرجس بكنيسته بمصر القديمة، في الكنيسة الأثرية التي تحمل اسم الشهيد في قرية صهرجت الكبرى بميت غمر، وافتتح الأنبا صليب متحف المخطوطات الملحق بالكنيسة.

يُذكر أن الشمس تتعامد كل عام أثناء القداس على مذبح الكنيسة الرئيسى، الذى يحمل اسم الشهيد مار جرجس، وهى الظاهرة المعمارية الفريدة التى اكتشفها المهندس المشرف على أعمال الترميم بالكنيسة، والتي تجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة الثلاثة من خلال الطاقات التي تعلوها يحدث في ثلاث مناسبات كنسية، وهى:

- عيد رئيس الملائكة ميخائيل 12 بؤونة / 19 يونيو على مذبح رئيس الملائكة ميخائيل القبلي.

- عيد الشهيد مارجرجس في 16 أبيب / 23 يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ 88 في القرن الـ 15) على مذبح الشهيد مار جرجس الرئيسي.

- عيد السيدة العذراء في 16 مسرى / 22 أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحري.



تعامد الشمس على جسد القديس



تعامد الشمس