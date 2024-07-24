القبض على المتهم بإصابة سائق خلال مشاجرة فى بولاق الدكرور

كتب: محمود عبد الراضى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بإصابة سائق بطلق ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في بولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة وإصابة شخص في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سائق أصيب بطلق ناري خلال مشاجرة مع عامل، بسبب خلافات الجيرة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

