"الشركة الإنجليزية 2".. قرية تحمل اسم الاحتلال البريطانى بالدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

تحتفل الدولة المصرية، ب ذكري ثورة 23 يوليو ، التي كانت بداية لحقبة جديدة للشعب المصري والدولة المصرية، حيث كانت من أسباب القضاء علي النظام الملكي وأعلنت عن أول حكم بنظام الجمهورية للدولة المصرية، وذلك فور التخلص من الاحتلال الانجليزي علي مصر، وتولي الرئيس الأول لمصر محمد نجيب قيادة حكم البلاد

وفي هذا السياق يرصد موقع وتليفزيون " اليوم السابع" أحد أماكن تواجد الاحتلال الإنجليزي داخل احدي القري بمحافظة الدقهلية، والتي كانت مقرا لتواجدهم، وأسسوا شركات لأعمالهم المتنوعة، كان ابرزهاشركات لتقسيم واستصلاح الأراضي الزراعية في شمال المحافظة حيث اختيار اماكن مناسبة لفرض سيطرتهم علي اكبر مساحة ممكنه من المناطق واستعباد الشعب المصري وتشغيله بنظام السخرة في فترة الاحتلال

التواجد الإنجليزي في الدقهلية

واستقر الاحتلال الانجليزي في شمال محافظة الدقهلية، علي حدود محافظة الشرقية، داخل قرية هادئة كانت مقرا للاحتلال البريطاني علي مصر، وهي قرية "الشركة الإنجليزية 2"، والتي تحولت الآن إلي أحد أشهر القري علي مستوي الجمهورية، بايدي ابناءها،حيث يتميزون الآن في صناعة الآلات الزراعية التي تستخدم في عمليات الزراعة داخل الاراضي الزراعية، ومعدات النقل الثقيل مثل مقطورات الجر التي تحمل اللوادر والحفارات الثقيلة

ويتميز أبناء قرية "الشركة الإنجليزية 2" التي تقع علي اخر حدود الدقهلية، وتعد الشريط الحدودي مع محافظة الشرقية،في صناعة المعدات الزراعية من خلال عدد كبير من الورش الحديدية المنتشرة في القرية، ويعمل عدد كبير من ابناء القرية في هذه الصناعات التي يتميزون ويدقنون صناعتها، فبعد ان كانت مقرا للاحتلال البريطاني، تحولت الي مقرا ومركزا للصناعات الثقيلة وتحديدا صناعة المعدات الزراعية المختلفة

نقطة ارتكاز الاحتلال الانجليزي في الدقهلية

كانت قرية "الشركة الانجليزية 2"، هي نقطة ارتكاز للاحتلال الانجليزي اثناء تواجده في مصر، حيث اتخذ الاحتلال هذه القرية كتمركز له للسيطرة والتحكم في المنطقة، حيث تقع هذه القرية علي الشريط الحدودي بين محافظتي الدقهلية والشرقية، فهي اخر حدود محافظة الدقهلية، وبداية حدود محافظة الشرقية

وحولها الاحتلال الانجليزي الي مكان للتمركز والتواجد في المنطقة حينذاك، حيث عمل الإحتلال علي التواجد، والتحكم في الأراضي الزراعية، عن طريق التواجد في هذة القرية، فبدأوا في تقسيم واستصلاح الأراضي في المنطقة بفضل تواجدهم في هذه القرية الحدودية بين محافظتي الدقهلية والشرقية



تواجد مستمر للاحتلال في القرية وتشغيل المصريين في بالسخرة

استقر الاحتلال الانجليزي في هذه الفترة في التواجد بصفة مستمرة في المنطقة، فقاموا بتشيد وبناء ثلاثة قصور، داخل القرية، يتواجد منهم 2 من القصور، او السرايا حتي وقتنا هذا، كما يطلق عليهم في القرية، حيث يطلق اهل القرية علي هذه القصور، " السرايا الانجليزية"، وتم هدم احد هذه القصور، داخل القرية

والتي اتخذها الاحتلال كمقرات لادارة المنطقة في عمليات تقسيم واستصلاح الأراضي، اضافة للتحكم والسيطرة أثناء تواجدهم في هذه المنطقة، حيث يتحكمون في مقاليد الأمور، وتسخير العمال المصريين في الزراعة وجني الأرباح من خيرات ارض مصر الطيبة

سخرة واستعباد المصريين وانتشار وباء الكولرا اثناء تواجد الاحتلال

واستمر تواجد الاحتلال البريطاني في هذة المنطقة، تحت مزاعم جهل وفقر المصريين، وكانوا يسخرون العمال المصريين في العمل في الاراضي الزراعية، ونهب خيرات الارض المصرية، حتي وصل الأمر بين المصريين في ذلك الوقت الي انتشار وباء يعرف باسم " الكولرا" حيث قضي علي أعداد كبيرة من المصريين حتي وصل الأمر لدفنهم في مقابر جماعية حينذاك في هذه المنطقة

وفي نفس الوقت يقيم الاحتلال الانجليزي قصور فاخرة، مجهزه بحدائق واسطبلات للخيول، ويتنعمون في خيرات الدولة المصرية، حتي جاءت ثورة 23 يوليو لتنقذ البلاد من نظام السخرة والإستعباد للإستعمار

حقبة جديدة والتوجه نحو الصناعة والزراعة والتعمير

وبدأت الدولة المصرية في التعمير والتحول نحو الصناعة والزراعة، ووصل التوجه نحو جميع مناطق تواجد الاحتلال والتي من بينها قرية " الشركة الانجليزية2، التي اتجهت نحو التصنيع من خلال سواعد ابناءها الذين يتوارثون صناعة المعدات الزراعية مثل " المحاريث والصواريخ التي تشق المجاري المائية داخل الأراضي الزراعية، وماكينات ضخ المياه لري الاراضي، وماكينات الفرم والحصاد، حتي اشتهرت هذه القرية الان داخل محافظات الجمهورية، بل وصل سيطها وأعمال ابناءها الي الخارج

ويقول" حمام الجزار" أحد صناع الادوات الزراعية داخل ورشته، اعمل في مجال صناعة الادوات الزراعية منذ أكثر من 30 عاما، ولم اتعلم المهنه عند أحد، ولكني بدات حياتي في تجارة الحديد والادوات الزراعية المستعملة، حتي قررت ان اسير علي خطي الصناع داخل قريتي وبدأت في التصنيع واليوم وصلت بفضل الله ان اكون من بين أكبر المصنعين داخل الدولة المصرية



انتشار الورش داخل القرية



انتشار ورش تصنيع المعدات الزراعية داخل قرية الشركة الانجليزية 2



تصنيع المعدات الزراعية داخل قرية الشركة الانجليزية 2



جانب من التصنيع داخل الورش



جانب من المعدات التي تم تصنيعها بالقرية



عمل الشباب داخل الورش



معدات تم تصنيعها داخل الورش بقرية الشركة الإنجليزية 2



معدات زراعية ثقيلة تصنع في قرية الشركة الانجليزية 2